Командировки для ремонта военной техники в приграничье оплатят в двойном размере

Речь идет о командировках в Белгородскую, Брянскую, Курскую области, Крым и Севастополь

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Работники, которые в рамках гособоронзаказа занимаются восстановлением вооружений, военной и специальной техники в приграничье и Крыму, будут получать двойную оплату во время командировок на эти территории. Соответствующее постановление приняло правительство.

"Сохраняемая средняя заработная плата (средний заработок), рассчитанная в соответствии с порядком исчисления средней заработной платы, предусмотренным статьей 139 Трудового кодекса РФ, выплачивается в двойном размере", - говорится в документе.

Норма действует для сотрудников организаций, являющихся головными исполнителями гособоронзаказа в интересах Минобороны. Речь идет о командировках на территории Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и города Севастополя.

Помимо этого, сотрудникам будут возмещать дополнительные расходы, связанные "с проживанием вне постоянного места жительства", - 8 480 рублей за каждый день нахождения в командировке. На расходы по найму жилья будет выделяться не более 7 120 рублей в день. Для получения компенсаций за проживание сотрудники должны будут предоставить договор аренды или оказания гостиничных услуг либо иные подтверждающие документы.

Финансовые затраты лягут на компании, где эти сотрудники работают. Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2024 года.