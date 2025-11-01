Международные эксперты обсудили в Москве роль научного бренда в развитии туризма

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ведущие международные эксперты из России, Бразилии, ЮАР, Индии и ряда других стран обсудили на форуме "Большой PR. Научный бренд как драйвер развития туризма", как научные музеи и кластеры становятся точками притяжения туристов и влияют на экономическое развитие территорий, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие состоялось в музее "Атом" в Москве.

"Научно-популярный туризм в России и мире набирает обороты. Пора обсудить, как научный кластер превращается в мощный экономический двигатель", - заявила генеральный директор музея "Атом" Елена Мироненко, открывая дискуссию.

По ее словам, формирование устойчивого интереса к научным пространствам сегодня выходит за рамки узкопрофессиональной аудитории и становится частью культурной и туристической повестки. Мироненко подчеркнула, что будущее таких проектов определяется не только экспозициями, но и эффективными PR-стратегиями, сторителлингом и использованием локальной идентичности.

В форуме приняли участие директора ведущих научно-технологических музеев мира, в том числе из Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу (Бразилия), Кейптауна (ЮАР), Калькутты (Индия) и ряда других городов. Обсуждались креативные форматы популяризации науки, взаимодействие музеев с культурными институциями, а также результативные модели партнерства государства и бизнеса.

Мироненко напомнила, что за два года работы музей "Атом" привлек 3,3 млн посетителей, 65% из которых - семьи с детьми. Она отметила, что такой результат стал возможен благодаря постоянному поиску неочевидных форматов - от научно-фантастических баттлов до фестивалей на стыке музыки и науки.

Глава музея подчеркнула, что научные институции должны выходить за пределы привычных рамок, чтобы привлекать новую аудиторию, оставаясь при этом частью развитой туристической инфраструктуры.