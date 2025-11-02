МВД сообщило о схеме мошенников с регистрацией на сайте "Открытое образование"

Согласно схеме аферистов, студентам звонят через мессенджеры неизвестные, которые представляются сотрудниками учебных заведений

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мошенники стали обманывать студентов от лица представителей учебных заведений под предлогом регистрации на сайте "Открытое образование". Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ, в ответ на соответствующий запрос агентства.

Согласно схеме аферистов, студентам звонят через мессенджеры неизвестные, которые представляются сотрудниками учебных заведений. Они просят зарегистрироваться на сайте "Открытое образование", затем присылают ссылку, через которую жертва скачивает приложение "Google Meet". После этого мошенники просят подключиться к видеоконференции и включить демонстрацию экрана, после чего присылают код, который нужно вставить в новом окне на вышеуказанном сайте. Как отметили в МВД, позднее с жертвой связывается "следователь", который начинает угрожать уголовной ответственностью в случае отказа выполнять его требования и убеждает передать все деньги и ценности из дома курьеру.

В Москве жертвой подобный схемы стала студентка колледжа 2008 года рождения, которая отдала материальные ценности на сумму 300 тыс. рублей. Столичные полицейские установили и задержали причастного к совершению данного преступления.