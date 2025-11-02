ВС: за отказ в оплате ремонта машины после ДТП страховой компании грозит штраф

В Верховном суде подчеркнули, что размер неисполненного страховщиком обязательства определяется стоимостью восстановительного ремонта, рассчитанной без учета износа комплектующих, подлежащих замене при восстановительном ремонте

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Штраф грозит страховой компании за отказ оплатить восстановительный ремонт автомобиля после ДТП. Это следует из определения Верховного суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Согласно пункту 3 статьи 16 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-Ф3 "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" при удовлетворении судом требований потерпевшего - физического лица об осуществлении страховой выплаты суд взыскивает со страховщика за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего штраф в размере 50% от разницы между совокупным размером страховой выплаты, определенной судом, и размером страховой выплаты, осуществленной страховщиком в добровольном порядке", - сказано в нем.

Как следует из документов, женщина попала в ДТП, виновником которого был признан другой водитель. Через два дня после аварии она обратилась в страховую компанию и просила выплатить страховку. В тот же день между потерпевшей и страховщиком было заключено соглашение о выплате. После этого был произведен осмотр автомобиля и составлен акт. Через 10 дней женщина обратилась к страховщику с заявлением о выдаче направления на ремонт машины, так как полагающаяся страховая выплата не покрывала расходы. Страховая компания сообщила женщине, что ремонт провести невозможно из-за отсутствия договоров со станциями техобслуживания.

Тогда женщина обратилась в суд с иском о признании недействительным соглашения о страховой выплате, понуждении ответчика к организации и оплате ремонта автомобиля, взыскании штрафа, неустойки, компенсации морального вреда и возмещении расходов на проведение судебной экспертизы и почтовых расходов. По делу была назначена автотехническая экспертиза для определения стоимости восстановительного ремонта автомобиля истца, согласно которой стоимость ремонта на дату ДТП без учета износа составляла 120,7 тыс. рублей. В ходе рассмотрения дела истцу было выдано направление на ремонт на станции техобслуживания, согласно расчетам которого стоимость ремонта составляет 223,5 тыс. рублей.

Иск женщины суд удовлетворил частично, признав недействительным соглашение о страховой выплате. На страховую компанию была возложена обязанность организовать и оплатить восстановительный ремонт в пределах 400 тыс. рублей. С ответчика также взыскали штраф в 60,3 тыс. рублей, неустойку в 120 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в 2 тыс. рублей, а также расходы на оплату судебной экспертизы в 15 тыс. рублей. Далее апелляция поддержала эти выводы.

В свою очередь, кассация отменила апелляционное определение в части оставления без изменения решения о взыскании штрафа и направила дело в отмененной части на новое апелляционное рассмотрение. После дело дошло до Верховного суда, коллегия которого пришла к выводу, что постановление кассационной инстанции "принято с существенным нарушением норм права". Как поясняется в материалах делах, согласно законодательству, при удовлетворении требований потерпевшего суд одновременно разрешает вопрос и о взыскании с ответчика штрафа независимо от того, заявлялось ли такое требование потерпевшим. "Размер надлежащего и неисполненного страховщиком обязательства определяется стоимостью восстановительного ремонта, рассчитанной по единой методике без учета износа комплектующих изделий, подлежащих замене при восстановительном ремонте. Выплаченные страховщиком денежные суммы в таком случае надлежащим страховым возмещением при исчислении штрафа считаться не могут. Таким образом, расчет штрафа судом первой инстанции по настоящему делу произведен правильно", - подытожили в Верховном суде.