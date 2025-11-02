Вильфанд прогнозирует морозы в трех округах России в первой декаде ноября

Речь идет об Урале, Сибири и Дальнем Востоке, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Резкое понижение температуры, сильные морозы и переход на зимний режим погоды прогнозируются на Урале, в регионах Сибири и Дальнего Востока в течение первой декады ноября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сильное понижение температуры коснулось Урала. Только вчера температура в Челябинской области была около 10 градусов, но уже в воскресенье максимальная температура днем будет около 2-3 градусов. Следующая неделя начнется с отрицательных температур ночью - минус 5-7 градусов. Дневные температуры тоже будут отрицательными и составят 0 - минус 1 градус. До конца недели ночные морозы усилятся и составят минус 7-8 градусов, в Курганской области - минус 10-12, в Свердловской - до минус 13-15. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах минимальная температура будет в диапазоне минус 19-22 градуса, что на 6-13 градусов ниже нормы", - сказал он.

Метеоролог пояснил, что мощный антициклон распространит влияние и на восток, в воскресенье в Новосибирской области температура днем с 11-13 градусов понизится до минус 2-6 градусов, ночные значения составят около нуля. В последующем ночные температуры опустятся до минус 6-12 градусов. Такая ситуация продлится до конца рабочих дней следующей недели, этот показатель на 4-6 градусов ниже нормы. "Это касается и Алтайского края, и Омской, и Томской, и Кемеровской областей - везде резкое понижение температуры. Уже идет переход в зимний режим. При этом в Красноярском крае минимальное значение ночью будет в диапазоне от 25 до 30 градусов мороза", - подчеркнул Вильфанд.

Сильные морозы пришли и на Дальний Восток. С начала месяца резкое понижение температуры произошло на Чукотке, в Магаданской области, Камчатском крае и на северо-востоке Якутии. По 5 ноября температура в Якутии будет на 6-8 градусов ниже нормы, на Чукотке - на 11-13 градусов ниже нормы, в Магаданской области и Камчатском крае - на 5-7. "Настоящие трескучие морозы: на севере в Якутии значения опустятся до 35-36 градусов ниже нуля, на Чукотке - до минус 32-34, а в Магаданской области и на севере Камчатского края - до 27-29 градусов мороза", - уточнил метеоролог.