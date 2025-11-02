Основателя криптобиржи Thodex Озера нашли мертвым в тюремной камере

Предположительно, он совершил суицид

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Основателя турецкой криптобиржи Thodex Фатиха Озера, осужденного на более чем 11 тыс. лет заключения, нашли мертвым в тюремной камере. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

По его информации, тело Озера было обнаружено в камере тюрьмы в Текирдаге. Предположительно, Озер совершил суицид.

В 2023 году Озер был приговорен к более чем 11 тыс. лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и создании террористической организации при отягчающих обстоятельствах.

Ведется расследование обстоятельств смерти Озера.