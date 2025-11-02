Рособрнадзор заявил о невозможности появления ЕГЭ по ИИ

В ведомстве отметили, что сейчас нет федеральных рабочих программ по этому предмету

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Появление в России единого государственного экзамена (ЕГЭ) по искусственному интеллекту (ИИ) пока невозможно из-за отсутствия федеральных рабочих программ по этому предмету. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее в СМИ появилось предложение ввести ЕГЭ по искусственному интеллекту и IT-технологиям.

"В настоящее время в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования отсутствуют требования к освоению основной образовательной программы по учебному предмету "искусственный интеллект". Нет и соответствующих федеральных рабочих программ. Поэтому не представляется возможным содержательно обсуждать перспективы введения ЕГЭ по данному учебному предмету", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время в ЕГЭ по информатике имеются составленные на основе школьной программы задания, связанные с алгоритмами анализа данных, которые лежат в основе методов и средств искусственного интеллекта.