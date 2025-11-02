В ГАИ рассказали, когда можно проводить освидетельствование без понятых

Понятых можно не привлекать, если идет видеозапись

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Проведение освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения возможно без понятых, если осуществляется видеозапись. Это следует из материалов ГАИ, с которыми ознакомился ТАСС.

В документе отмечается, что, согласно нормам закона, проведение этой процедуры обязательно должно проходить в присутствии понятых или с применением видеозаписи. Если освидетельствование проводится в присутствии понятого, то он в протоколе подтверждает подписью факт совершения необходимых действий в его присутствии, а также фиксирует их содержание и результаты.

Если для освидетельствования используется видеозапись, то понятые не требуются. В протоколе или акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения делается соответствующая отметка. Материалы видеозаписи потом также прилагаются к этим документам.

Отказ от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения приравнивается к вождению в пьяном виде. Это грозит лишением прав и штрафом. За повторное нарушение или отказ от освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность.