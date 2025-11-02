Депутат Метелев: законопроект о буллинге расширит программы воспитания в школах

Этой инициативой в образовательный процесс будут включены специальные модули, которые должны формировать эмпатию и уважение к другому ребенку, отметил председатель комитета по молодежной политике

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Разрабатываемый законопроект, направленный на профилактику травли среди детей, предусматривает включение в образовательный процесс специальных воспитательных модулей и мероприятий. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия").

"Он не про наказание, этот закон, он про, в первую очередь, воспитание. И в том числе мы законом включаем в образовательный процесс специальные модули, мероприятия, уроки, которые должны формировать эмпатию, уважение к другому ребенку. Это уроки, фильмы, игры, какие-то мероприятия совместные, которые в школах должны происходить. Нужно работать не с последствиями, с причиной, то есть вообще предотвращать факты травли, а это только через воспитание в семье, в школе", - сказал Метелев.

По его словам, законопроект также уделит внимание подготовке педагогов. "Потому что на самом деле понимать, как реагировать, нужно еще студентам педвуза. То есть еще когда учишься на будущего педагога, ты должен это понимать, ну и в том числе в рамках дополнительных профессиональных программ, которые учителя проходят регулярно, в том числе их нужно обучать навыкам реагирования и грамотной работы и со свидетелями, так называемыми, то есть детьми, которые стали случайными зрителями фактора, и с агрессорами, и с жертвой", - подчеркнул депутат.

"Это комплексный системный законопроект, который, мы рассчитываем, будет в ближайшее время принят Государственной думой и сможет снизить значительно агрессию в наших школах. Но не только в школах, на самом деле и в детских лагерях, и в детских домах, и в университетах, то есть всех типов образовательных организаций, которые есть", - отметил Метелев.

Парламентарий подчеркнул, что на втором этапе планируется разработка мер по противодействию кибербуллингу и регулированию травли в интернете, что, по его словам, является отдельной важной темой, которую необходимо будет проработать после принятия основного законопроекта.