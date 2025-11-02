ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Южно-Курильске произошло масштабное отключение электроэнергии

Подключение всех абонентов запланировано к 00.00 мск 3 ноября
Редакция сайта ТАСС
02:54

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Отключение электроэнергии произошло в Южно-Курильске из-за воздействия циклона. Об этом сообщило правительство Сахалинской области в Telegram-канале.

"Подача электричества будет возобновлена для всех потребителей сразу после завершения восстановительных работ", - говорится в сообщении.

В правительстве региона со ссылкой на администрацию Южно-Курильского МО сообщили, что подключение всех абонентов запланировано к 17:00 (3 ноября 00:00 мск). 

