В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 7 градусов тепла

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 5-7 градусов тепла, в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 3 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер прогнозируется южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 3 - плюс 8 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.