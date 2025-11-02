МРГ: останки девятерых поднятых в ЛНР жителей принадлежат пожилым людям

Предполагается, что всего в захоронении у Северодонецка могут находиться порядка 500 тел

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Останки всех девятерых мирных жителей, которые накануне были подняты из массового захоронения в поселке Лесная Дача у Северодонецка Луганской Народной Республики, принадлежат пожилым людям. Об этом ТАСС сообщил руководитель межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Даниил Стяжкин.

1 ноября Стяжкин сообщал, что члены МРГ изъяли из захоронения в Лесной Даче тела девятерых мирных жителей, они были погребены у стихийного захоронения в индивидуальных могилах. Таким образом, из этого захоронения члены МРГ извлекли тела 259 человек. Предполагается, что всего в нем могут находиться порядка 500 тел.

"Поднятые тела девятерых человек - все пожилые люди. Самый младший возраст - это 1956 год рождения. Самый старший возраст - это у нас бабулечка 1926 года. Все остальные - в этом промежутке. Молодежи там не было [погребено], детей - не было, солдат - не было", - сказал он.