В ЛНР разрешили умерщвление агрессивных и больных бездомных животных

Закон принят депутатами Народного совета республики

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Принятый депутатами Народного совета (парламента) ЛНР закон позволяет умерщвлять агрессивных и тяжелобольных бездомных животных. Закон действует до января 2028 года, сообщил ТАСС председатель комитета Народного совета ЛНР по аграрной политике Василий Леонов.

По его словам, закон вступил в силу. Документ наделяет органы местного самоуправления ЛНР правами проводить мониторинг количества бездомных животных, отлавливать, передавать и содержать их в приютах, возвращать потерявшихся животных владельцам и искать новых. Кроме того, после осмотра ветеринаром, десятидневного карантина, маркировки, стерилизации и вакцинации власти могут возвращать животных на прежние места обитания. Леонов подчеркнул, что в разработке документа принимали участие зоозащитники и ветеринары.

"Законом предусмотрено умерщвление проявляющих агрессию животных без владельцев, а также умерщвление животных, содержащихся в приютах, в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий, нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных ветеринаром тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимой с жизнью", - сказал он. Леонов добавил, что документ наделяет органы местного самоуправления правом утилизации умерщвленных бездомных животных.