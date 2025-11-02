В администрации Уфы заявили, что строительство метро не предусмотрено генпланом

Специалисты предлагают соединить северную и южную части города трамвайной сетью

УФА, 2 ноября. /ТАСС/. Строительство метро в столице Башкирии Уфе не предусмотрено генеральным планом города до 2042 года, при этом специалисты предлагают соединить северную и южную части города трамвайной сетью для организации беспересадочного магистрального сообщения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба администрации Уфы.

В конце октября зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко (фракция "Справедливая Россия - За правду") направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением возобновить федеральную программу строительства метрополитенов в городах-миллионниках. По мнению депутата, реализация федеральной программы помогла бы кардинальным образом снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

"При корректировке генерального плана Уфы, утвержденного решением Горсовета Уфы от 4 августа 2006 года, специалистами проектного института "Ленпромстройпроект" строительство метро было исключено из транспортной схемы. Действующим генеральным планом Уфы до 2042 года, утвержденным Горсоветом Уфы 23 марта 2022 года (в редакции от 20 декабря 2023, № 33/5), строительство метрополитена не предусмотрено", - говорится в сообщении.

Основным видом общественного транспорта генпланом Уфы определен электротранспорт. "В целях организации беспересадочного магистрального сообщения, предлагается соединить северную и южную части города трамвайной сетью. Обособленное рельсовое полотно трамвая обеспечит большую провозную способность и более высокую скорость сообщения. Кроме того, существующая железная дорога, развитие которой осуществляется в рамках проекта "Городская электричка", как составная часть внутригородского общественного транспорта соединит скоростными перевозками населения различные функциональные зоны городского округа", - пояснили в ведомстве.