МВД: мошенники используют схемы подработки на маркетплейсах

После формирования доверительных отношений под предлогом "выкупа товара" или "повышения рейтинга" россиян убеждают перевести деньги, добавили в ведомстве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мошенники похищают деньги под предлогом предложения дополнительного заработка на маркетплейсах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.

Аферисты размещают в мессенджере Telegram объявления о дополнительном заработке на маркетплейсах, в которых злоумышленники предлагают за вознаграждение выполнять задачи, не требующие квалификации. Например, добавлять товар в избранное на сайтах маркетплейсов, ставить "лайки" и оставлять комментарии.

"После формирования доверительных отношений, под предлогом "выкупа товара", "повышения рейтинга" или "активации задания", граждан убеждают перевести денежные средства. На этом контакты с мошенниками прекращаются", - рассказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что эта схема относится к одной из наиболее распространенных.