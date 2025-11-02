МВД: мошенники используют схемы подработки на маркетплейсах
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мошенники похищают деньги под предлогом предложения дополнительного заработка на маркетплейсах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.
Читайте также
С мошенниками разговор короткий. Чем короче — тем лучше
Аферисты размещают в мессенджере Telegram объявления о дополнительном заработке на маркетплейсах, в которых злоумышленники предлагают за вознаграждение выполнять задачи, не требующие квалификации. Например, добавлять товар в избранное на сайтах маркетплейсов, ставить "лайки" и оставлять комментарии.
"После формирования доверительных отношений, под предлогом "выкупа товара", "повышения рейтинга" или "активации задания", граждан убеждают перевести денежные средства. На этом контакты с мошенниками прекращаются", - рассказали в пресс-центре.
В МВД отметили, что эта схема относится к одной из наиболее распространенных.