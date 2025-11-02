Вильфанд: на юге европейской части России ожидается подобие бархатного сезона

Дневная температура в начале ноября составит от 17 до 19 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Аналог бархатного сезона, когда температура воды и воздуха примерно одинаковы, прогнозируется на юге европейской части России в ноябре. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дневная температура в начале ноября все время составит от 17 до 19 градусов, хороший повод для отдыха. При этом температуры воды и воздуха близки между собой, еще вполне комфортно. Показатель в Геленджике, Туапсе, Сочи находится в диапазоне 17-18 градусов. Это такой аналог бархатного сезона, будет и солнышко", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что мощнейшие осадки, которые фиксировались в регионах юга в предшествующие дни, сейчас закончились. В течение выходных и всех рабочих дней следующей недели погода будет спокойной. Давление будет высоким из-за влияния антициклона, дни будут солнечными.