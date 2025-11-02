В Тюменской области пройдут новогодние мероприятия, посвященные Сибири

Туристам и местным жителям представят сочетание вековых традиций с современностью

ТЮМЕНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен уникальных новогодних мероприятий, посвященных сибирской истории, пройдут в Тюменской области в новогодние праздники. Туристам и местным жителям представят сочетание вековых традиций с современностью, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента потребительского рынка и туризма.

"В преддверии новогодних праздников основной акцент направлен на рекомендации по зимним вариантам отдыха в Тюменской области. <...> Для организованных туристических групп предлагаются сотни маршрутов и экскурсионных программ", - сказали там.

Уточняется, что для посещения людям предоставляются на выбор как однодневные мероприятия, включая парады Дедов Морозов, ярмарки и другие праздничные программы, так и многодневные туры, среди которых маршрут "Рождество по-сибирски", сочетающий вековые традиции, гуляния, угощения и атмосферу сибирских народов, железнодорожный круиз "В Сибирь", который ознакомит туристов с уникальными достопримечательностями и популярными туристическими локациями старейших городов Сибири: Тюмени и Тобольска и другие.

Уточняется, что с момента запуска круиза в 2022 году его посетили около 1,3 тыс. человек. "Круиз пользуется большой популярностью у туристов и с каждым годом увеличивает количество приездов и демонстрирует высокий уровень спроса, ожидается рекордное количество туристов", - сказали в департаменте.

Кроме того, туроператоры региона подготовили новогодние сборные туры, в которые вошли "Наш термальный Новый год", "Новогоднее кружево Тюмени", а также "Новогодняя сказка Сибири". Отмечается, что для самостоятельных туристов также сформирована система "Бесшовный клиентский путь", включающая в себя информационные сервисы и аудиогиды для самостоятельного изучения локаций.