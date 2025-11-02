Врач Тяжельников посоветовал заменить чипсы морковкой под кино в выходные

Условно безопасной "дозой" чипсов можно считать одну горсть не чаще раза в неделю, отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Москвичей предостерегли от злоупотребления чипсами и попкорном за просмотром кино в предстоящие длинные выходные. Как сообщил ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ Андрей Тяжельников, вредные снеки следует заменить полезными перекусами, например, палочками из моркови и сельдерея, орехами, ягодами и фруктами.

По его словам, поскольку в ноябре москвичей ждут длинные выходные, многие будут проводить свой досуг за просмотром фильмов и сериалов и злоупотреблять вредной едой, в частности сладостями и чипсами. "Так называемый джанкфуд - чипсы, сухарики и попкорн - практически не содержат полезных и питательных веществ, а вот соли и жиров в них предостаточно. Сладости содержат много сахара, который быстро повышает уровень глюкозы в крови. Это вызывает резкий выброс инсулина: чувство бодрости сменяется упадком сил", - сказал собеседник агентства.

Злоупотребление такой едой может привести к ожирению, диабету, кариесу и нарушению обмена веществ. "Чипсы, сухарики и попкорн также богаты различными усилителями вкуса и ароматизаторами. Постоянное их употребление повышает уровень холестерина, перегружает печень и поджелудочную железу, приводит к различным проблемам с организмом - от повышенного давления до сердечно-сосудистых заболеваний", - добавил Тяжельников.

Полезная альтернатива чипсам

Если есть желание съесть чипсы, то "условно безопасной дозой можно считать одну горсть (20-30 грамм), но не чаще раза в неделю". Но лучше все же заменить такие перекусы более здоровыми альтернативами, например, нутовыми чипсами, палочками из моркови и сельдерея, фруктами, ягодами. Полезными перекусами также считаются хумус, цельнозерновые хлебцы, орехи.

Тяжельников не рекомендует проводить время за длительным просмотром фильмов и сериалов, нормой для взрослых является два-три часа экранного времени в день. "Кроме того, каждые 30-40 минут полезно делать перерывы по 5-10 минут и хотя бы немного двигаться", - пояснил собеседник агентства.

Чтобы вернуться к работе после праздников в хорошем самочувствии и настроении, необходимо соблюдение режима дня и отдыха, просыпаться и ложиться спать нужно в свое привычное время. "Длительное лежание может негативно сказаться на здоровье - ухудшается кровообращение, снижается мышечный тонус, повышается риск тромбозов, болей в спине. Из-за отсутствия привычных нагрузок может ухудшаться настроение. Поэтому лучше не вылеживаться, а все же проводить свои дни активно - гуляя и общаясь с близкими и друзьями", - подчеркнул он.

Алкоголь в праздники

Тяжельников также предостерег желающих употребить на выходных алкоголь. "Безопасной дозы алкоголя не существует - любой объем повышает риск заболеваний. Алкоголь негативно воздействует на нервную систему, сердечно-сосудистую систему, печень, желудок, поджелудочную железу", - отметил он.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден в 2005 году. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

После шестидневной рабочей недели у россиян в этом году будут три свободных дня. День народного единства, отмечаемый 4 ноября, выпадает на вторник, нерабочими будут 2-е, 3-е и 4-е число.