В Новосибирской области завели дело из-за разрушающегося фундамента школы

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили из-за ненадлежащего содержания школы в рабочем поселке Коченево Новосибирской области, где разрушаются фундамент и кладка фасада. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, в здании 1981 года постройки разрушаются фундамент и кладка фасада, в напольном покрытии образовались сквозные трещины, инженерные коммуникации изношены, функционирует только одно санитарное помещение. В СК отметили, что обращения родителей к руководству учебного заведения результатов не принесли.

"По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. В СУ СК России по Новосибирской области ТАСС уточнили, что дело возбуждено по факту халатности должностных лиц школы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

Утром 21 сентября обрушилась часть здания СОШ № 5 в Татарске Новосибирской области, никто не пострадал. Школа введена в эксплуатацию в 1937 году, в реестре аварийных зданий не состояла, ремонтные работы в здании проводились более 10 лет назад. Согласно результатам комиссионной приемки, в августе 2025 года без каких-либо замечаний она была признана готовой к началу учебного года.

После обрушения части школы в Татарске губернатор региона поручил пересмотреть приоритеты развития территорий в пользу безопасности действующих объектов. Обвинения по факту происшествия СК предъявил первому замглавы округа и директору школы.