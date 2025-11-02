Депутат Румянцев: вакцина от ВПЧ может войти в нацкалендарь прививок в 2026 году

Тогда граждане смогут получить ее бесплатно

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вопрос о расширении национального календаря прививок, в том числе за счет введения в 2026 году в календарь двух вакцинаций - от менингококковой инфекции и вируса папилломы человека (ВПЧ), обсудят на площадке комиссии по здравоохранению "Единой России" в декабре, сообщил ТАСС член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев.

По словам депутата, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала включить в национальный календарь прививок пять новых вакцинаций. Включение вакцинации в календарь позволяет гражданам получать вакцину бесплатно.

"Вакцина [против ВПЧ] запущена в производство, она уже разрешена для использования у взрослых, теперь нужно такое же разрешение получить для детей, документы [для получения этого разрешения] представлен, - сказал он. - У нас стоит в плане [добиться включения вакцинации от ВПЧ на национальный прививочный календарь] в будущем году. В декабре мы вместе с комиссией [по здравоохранению] "Единой России", которую возглавляет Герой Труда [Денис] Проценко, соберем на совещании производственников, членов правительства, [представителей] министерства торговли и промышленности, специалистов из Роспотребнадзора и других органов, так или иначе задействованных в формировании санитарного щита России. Мы подведем итог того, что имеется на конец года и поставим планы на будущий год. Мы будем просить Минздрав расширить состав национального календаря прививок".

По словам Румянцева, в некоторых субъектах России вакцинация от ВПЧ включена в региональный календарь прививок, и опыт вакцинирования девочек показывает хорошие результаты.

"Есть вакцина зарубежного производства. Я много лет был главным педиатром в Москве и мы ввели эту вакцину для девочек в возрасте 12 лет, она используется уже больше 15 лет. Сейчас эти девочки уже взрослые, они продолжают наблюдение и в этой группе девочек нет тех расстройств, которые сопровождают начало полной жизни", - отметил депутат.

О ВПЧ и менингококковой инфекции

ВПЧ является одним из самых распространенных вирусов, передаваемых половым путем, а также причиной развития онкологических и доброкачественных заболеваний у женщин и мужчин. В Российской Федерации частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ варьирует от 13% до 40%. Около 99% всех случаев рака шейки матки в мире (около 600 тыс. женщин в год) - следствие ВПЧ-инфекции, высокоонкогенные типы ВПЧ (16 и 18) вызывают примерно 70% всех случаев рака шейки матки. При этом рак шейки матки (РШМ) занимает второе место по распространенности среди онкологических заболеваний у женщин в возрасте 14-45 лет и первое место в структуре смертности среди женщин самого активного и трудоспособного возраста до 44 лет, а также шестое место по количеству потерянных лет жизни.

В России до настоящего времени для профилактики ВПЧ применялись только зарубежные препараты. 29 октября биофармацевтическая компания "Нанолек" открыла в Кировской области первое отечественное производство вакцины против вируса папилломы человека по полному циклу - от получения антигена до готовой лекарственной формы. Первые запущенные в производство серии вакцины "Цегардекс" выйдут в гражданский оборот во второй половине 2026 года, к 2027 году компания планирует производить более 3 млн доз вакцины в год, что позволит закрыть потребность России в вакцине и вывести препарат на международный рынок.

Менингит - острое инфекционное заболевание, вызывающее воспаление оболочек головного и спинного мозга. Он опасен тем, что очень быстро прогрессирует и может привести к летальному исходу в течение одного-двух дней или вызвать у больного тяжелые осложнения. В России вакцинация от менингококковой инфекции проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Предложения о включении этой вакцинации в национальный календарь профилактических прививок ранее высказывал Роспотребнадзор - для этих целей ведомство направило в российский Минздрав предложения по контингентам и тактике иммунизации.