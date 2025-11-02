В заполярных районах на северо-западе России ожидается до минус 25 градусов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Дождливая погода ожидается в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа в праздничный и выходные дни. В заполярных территориях Республики Коми резко, но кратковременно похолодает, по ночам возможны морозы до 25 градусов, а на крайнем западе страны, в Калининградской области, воздух еще прогревается до 10-13 градусов тепла, сообщили синоптики в регионах.

В Карелии 2 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 2 - плюс 3, днем плюс 2-7 градусов, прогнозирует Карельский гидрометцентр. В Мурманской области пройдут осадки, температура воздуха ночью от минус 5 до плюс 1, днем - от минус 2 до плюс 5 градусов, на дорогах местами гололедица.

Архангельская область в воскресенье будет находиться под влиянием гребня арктического антициклона, ожидается преимущественно сухая погода со слабыми морозами, температура днем минус 3 - плюс 2 градуса. По данным Севгидромета, в последующие дни будет преобладать циклонический характер погоды, в большинстве районов пройдет снег, мокрый снег с дождем. Самые значительные осадки и ветреная погода придутся на праздничный день - 4 ноября, температура воздуха ночью минус 2 - плюс 3, в дневные часы до плюс 7 градусов. В Ненецком автономном округе будет облачно, ночью при прояснениях подморозит до 17 градусов, днем - минус 2.

Приток арктического воздуха принесет в Коми резкое похолодание 2-4 ноября, прогнозирует Коми ЦГМС. На юго-западе региона температура будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса, в заполярных и приполярных территориях по ночам морозы усилятся до минус 18-25 градусов. Но уже 4 ноября в юго-западные районы Коми придет интенсивная волна теплого и влажного воздуха из-за циклона с запада. Пройдет мокрый снег, затем - дождь, температура перейдет к положительным значениям, днем - плюс 1-6, на крайнем северо-востоке сохранятся слабые морозы до минус 9 градусов.

Вологодская область 2 ноября под влиянием атмосферного фронта, пройдут дожди, ночью подморозит до минус 3 градусов, днем - от нуля до плюс 4. 3 и 4 ноября тоже дожди, температурный фон останется положительным. Начало ноября в Новгородской области ожидается относительно теплым, из-за плотной облачности суточные колебания температуры прогнозируются небольшими: в течение суток от плюс 3 до плюс 8 градусов. Но уже со 2 ноября циклоны пойдут один за другим, принося с собой дождливую погоду, отметили в региональном Гидрометцентре.

В Псковской области 2 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, днем небольшие дожди, ветер южных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью плюс 1-6, днем плюс 5-10 градусов. Схожая погода в Калининградской области: ветер порывами до 10 метров в секунду, днем небольшой дождь, температура воздуха ночью плюс 6-10 градусов, дневной прогрев - 10-13 градусов тепла, прогнозирует Калининградский ЦГМС.