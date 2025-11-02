Целевой прием в педвузы намерены расширять

Выпускники по завершении такого обучения могут рассчитывать на гарантированное рабочее место в конкретной образовательной организации, напомнил министр просвещения Сергей Кравцов

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ ставит перед собой задачу расширять целевой прием в педагогические вузы страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на слова министра Сергея Кравцова.

"Целевое обучение - это действенный и перспективный инструмент подготовки кадров для российской системы образования. На сегодняшний день программы целевого обучения успешно реализуются в каждом педагогическом университете страны. Сегодня мы ставим перед собой задачу последовательно расширять это направление, потому что именно целевой прием позволяет нам готовить специалистов необходимых квалификаций по тем направлениям, в которых сохраняется потребность", - цитирует пресс-служба министра.

Он также отметил, что в рамках организации приемной кампании 2026 года целевому обучению будет уделено особое внимание. В нем Минпросвещения видит один из ключевых механизмов решения кадрового вопроса.

"Система целевого обучения доказала свою эффективность и имеет ряд неоспоримых преимуществ. Ведется подготовка педагогов именно для тех территорий, где они больше всего нужны. Мы воспитываем учителей, которые знают специфику своего региона и готовы работать на его развитие", - добавил глава ведомства.

По его словам, целевики часто получают дополнительные меры поддержки от региона-заказчика, будь то повышенная стипендия, помощь с проживанием или иные формы социальных гарантий во время обучения. Выпускники по завершении целевого обучения могут рассчитывать на гарантированное рабочее место в конкретной образовательной организации. С самого начала обучения студент тесно связан со своей будущей школой. Это позволяет проходить практику и знакомиться с коллективом, что делает процесс адаптации после вуза максимально гладким.

"Уверен, что расширение и укрепление института целевого обучения - это прямой путь к обеспечению каждой школы России квалифицированными и мотивированными педагогическими кадрами", - заключил Кравцов.