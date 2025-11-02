В ДНР по поручению Путина открыли воинский мемориал защитникам Донбасса

Он состоит из аллеи и центральной части, где установлена облицованная черным гранитом стела, увенчанная фигурой Архангела Михаила

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. Военно-мемориальный комплекс открыли на кладбище Донецкое море, где захоронены первый глава ДНР Александр Захарченко, комбаты Михаил Толстых (позывной Гиви) и Арсен Павлов (Моторола) и другие герои Донбасса, сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

Мемориал состоит из аллеи и центральной части, где установлена облицованная черным гранитом стела, увенчанная фигурой Архангела Михаила. В ее основании надпись: "Памяти защитников Донбасса", вокруг - гранитные плиты с именами героев и большая мозаичная икона Божией Матери "Нерушимая стена". Строительство мемориала шло с весны до осени. Церемонию открытия посетили первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава ДНР Денис Пушилин, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.

"Такая задача, поставленная президентом, не случайна. Это, безусловно, наш долг памяти по отношению к героям, которые покоятся на Донецком море, но это наш долг не только по отношению к ушедшим героям. Это наш долг по отношению к следующим поколениям жителей Донбасса, жителей России", - сказал Кириенко.

Он добавил, что средства на мемориал поступили из резервного фонда президента РФ. Кириенко подчеркнул, что герои, захороненные на этом кладбище, стали для всей страны символами несгибаемого мужества и настоящего патриотизма. "Это значит, что тысячи мальчишек и девчонок будут брать с них пример, пример настоящей преданности, пример настоящего мужества", - заключил он.

Проектом занималось Российское военно-историческое общество. Овсиенко назвал памятник пантеоном героев, открытом в сакральном для всех россиян месте. "Пантеон героев позволяет поклониться всем героям, не только тем, кто здесь, на этом кладбище, но абсолютно всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Отечества, прежде всего Донбасса, но и всей России. Здесь, на этой площади, я считаю, нужно проводить уроки истории, приходить с молодыми людьми, со школьниками. <...> Потому что за каждой этой табличкой, за каждой фамилией героя целая жизнь и огромная история подвига, и мы не имеем права о них забыть", - отметил он.

Пушилин подчеркнул, что нынешнее поколение училось на примерах воинов Великой Отечественной войны, следующие поколения будут учиться и на подвигах героев современности. "Они ушли в бессмертие, но при этом оставили очень нужный после себя след. Нужный для того, чтобы наша страна могла развиваться дальше, и чтобы мы могли передать нашу страну следующим поколениям", - заключил руководитель региона.

О кладбище Донецкое море

Мемориальный комплекс построен на кладбище Донецкое море рядом с существующей Аллеей Героев - группой захоронений, которая включает могилы командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (позывной Гиви), командира батальона "Спарта" Арсена Павлова (Моторола) и сменившего его на этом посту Героя России Владимира Жоги (Воха), Героя России Ольги Качуры (Корса) и других защитников. Новые захоронения на открытом мемориале будут унифицированными.