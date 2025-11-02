В Волновахе открыли памятник Герою России Владимиру Жоге

На открытие приехали первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава ДНР Денис Пушилин и полпред президента в УрФО, отец героя Артем Жога

ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. Мемориал Герою России и ДНР комбату "Спарты" Владимиру Жоге (позывной Воха), погибшему в 2022 году при эвакуации мирных жителей, установлен в Волновахе ДНР. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

Памятник представляет собой фигуру Вохи в полный рост в военной экипировке. Он закрывает собой мирных жителей - женщин, стариков и детей, барельеф которых размещен на фоне каменной стены позади героя. На стене надпись: "Помним. Гордимся. Чтим", две медали Героя России и Героя ДНР, а также описание подвига.

На открытие памятника приехали первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава ДНР Денис Пушилин и полпред президента в Уральском федеральном округе, отец героя Артем Жога.

"Мы открываем памятник настоящему герою, - сказал Кириенко на видео с церемонии. - И жизнь его, и смерть его - это пример настоящего подвига, настоящего мужества. Он отдал свою жизнь, защищая мирных жителей Донбасса, жителей Волновахи. Как говорил наш президент: "Нет ничего выше, чем отдать жизнь за други своя".

Он добавил, что у мемориала героя чувство гордости сильнее скорби. "Чувство гордости за Владимира Жогу, чувство гордости за легендарный батальон "Спарта", чувство гордости за героев Донбасса, чувство гордости за всех героев России, которые защищали и по сей день защищают нашу Родину", - заключил Кириенко.

Пушилин вспомнил, что в день известия о гибели Вохи все ждали опровержения, потому что не хотели верить, что он умер. "Наша задача - помнить, наша задача - передать следующим поколениям, наша задача - привнести тот вклад, который сможет каждый из нас, для того, чтобы и ДНР, и Донбасс, и, конечно же, наша большая страна имели возможность развиваться", - заключил он.

Владимир Жога - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта". Погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно), позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно). В Волновахе именем Владимира Жоги названа одна из улиц и городской дом культуры, восстановленный Ямалом, установлен бюст командира.