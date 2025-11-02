Володин запустил опрос о компенсации неиспользованного отпуска

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем канале в Max опрос о необходимости ввести для работников возможность получать по итогам календарного года компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

"В Государственной думе обсуждается предложение дать возможность работникам получать за неиспользованные дни отпуска по итогам календарного года денежную компенсацию. Сейчас такое возможно только в случае увольнения. Как вы относитесь к этой инициативе?" - написал Володин.

Участникам опроса предложены три варианта ответа: "поддерживаю", "не поддерживаю", "все равно".

По данным на первые полчаса с момента публикации, большинство пользователей поддержало идею ввести компенсацию за неиспользованные дни отпуска.