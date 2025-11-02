На Херсонщине ребенка наградили медалью СФ "За проявленное мужество"

Рома Зыбарев спас свою семью при пожаре

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 2 ноября. /ТАСС/. Десятилетний Роман Зыбарев награжден памятной медалью Совета Федерации "За проявленное мужество" за то, что он спас свою семью при пожаре. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Вместе с сенатором Константином Басюком вручили памятную медаль Совета Федерации "За проявленное мужество" 10-летнему Роме Зыбареву, который спас свою семью во время пожара. Ранним утром 6 декабря 2024 года в селе Отрадовка Новотроицкого округа, когда все в доме еще спали, Рома почувствовал запах дыма и сразу понял - пожар! Не растерялся: разбудил и помог выбраться маме, папе, сестре и брату", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Сальдо подчеркнул, что ребенок проявил смелость, находчивость, решительность, достойные взрослого мужчины и стал участником Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои".