Ученый Сайидзода: премия Толстого подтверждает гуманизм политики лидеров Центральной Азии

Курс Эмомали Рахмона, Садыра Жапарова и Шавката Мирзиёева соответствует духу гуманизма и взаимного уважения, которым пронизано творчество писателя, указал доктор исторических наук

ДУШАНБЕ, 2 ноября. /ТАСС/. Присуждение Международной премии имени Льва Толстого доказывает, что политический курс президентов Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмона, Садыра Жапарова и Шавката Мирзиёева соответствует духу гуманизма, которым пронизано творчество русского писателя. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заведующий отделом СНГ Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана, доктор исторических наук Зафар Сайидзода.

"Для Центральной Азии, где сегодня формируется новая архитектура взаимодействия - основанная на доверии, взаимопонимании и совместной ответственности, - подобная награда служит подтверждением того, что политика лидеров региона соответствует духу гуманизма и взаимного уважения, которым пронизано творчество Толстого", - сказал собеседник агентства.

По мнению ученого, присуждение премии имени Льва Николаевича Толстого президентам Таджикистана, Узбекистана и Киргизии - "это событие, имеющее не только символическое, но и глубокое культурно-цивилизационное значение". Он подчеркнул, что награда с именем одного из величайших гуманистов и мыслителей мировой литературы, "в данном случае становится знаком признания вклада лидеров трех стран в укрепление регионального мира и стабильности, гуманитарного сотрудничества, межкультурного диалога и добрососедских отношений на пространстве СНГ".

Сайидзода обратил внимание, что вручение премии состоится в Санкт-Петербурге - городе, символизирующем историческую, культурную и духовную связь народов Центральной Азии с Россией, и это придает мероприятию "особую глубину и подчеркивает культурное измерение интеграционных процессов в СНГ". По словам ученого, этот шаг можно рассматривать "как признание усилий президентов трех республик в развитии добрососедства, сохранении общей культурной памяти и продвижении идей мира, которые лежат в основе евразийского сотрудничества и отражают наследие Толстого как писателя и философа".

О премии

В марте 2025 года Таджикистан и Киргизия окончательно урегулировали вопрос о границе двух стран, который долгие годы был источником напряжения в отношениях соседних республик. А 31 марта президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана заключили в Худжанде договор о точке стыка государственных границ трех стран, тем самым полностью завершив правовое оформление общих рубежей и подписав трехстороннюю декларацию. Международное жюри 9 сентября 2025 года объявило о присуждении Международной премии мира им. Толстого Рахмону, Жапарову и Мирзиёеву, подписавшим Худжандскую декларацию о вечной дружбе.