В России учредили День сварщика

Он будет отмечаться в конце мая

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ учредило новый профессиональный праздник - День сварщика, который будет отмечаться в конце мая. Закрепить его в календаре распорядился премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Раньше День сварщика был неофициальным праздничным днем, традиция отмечать его закрепилась в 1990-х годах. Ежегодно он отмечается в последнюю пятницу мая, чтобы почтить труд мастеров, чья работа незаменима во многих отраслях.

"Новый профессиональный праздник - День сварщика будет отмечаться в конце весны. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин. Праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая, поскольку именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с инициативой об учреждении праздника выступили представители Национального агентства контроля сварки, а также ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, Минпромторгу поручено в срок до 1 декабря 2025 года закрепить принятое решение нормативным правовым актом.