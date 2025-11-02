В очередях на проезд по Крымскому мосту стоят более 500 машин

Время ожидания составляет около часа

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Более 500 автомобилей скопились в очередях на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 210 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 315 транспортных средств", - говорится в сводке на 11:00 мск.

Время ожидания с обеих сторон составляет около часа.