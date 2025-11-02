В Томской области ввели гранты для поддержки лучших образовательных проектов

Размер выплат составит от 300 тыс. до 1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 2 ноября. /ТАСС/. Дополнительные гранты выделят для поддержки лучших образовательных проектов Томской области. Размер выплат составит от 300 тыс. до 1 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Мазур.

"Принял решение о дополнительной грантовой поддержке лучших образовательных проектов региона. Гранты в форме субсидий выделим победителям областного конкурса "Через тернии к звездам" - детским садам, школам, техникумам, колледжам и организациям дополнительного образования", - написал Мазур.

В конкурсе будет представлено три номинации (в каждой номинации - три категории финансирования: 1 млн, 500 тыс. и 300 тыс. рублей): качество образования, воспитание, особенные дети. Участвовать может проектная команда, в которой хотя бы один молодой педагог в возрасте до 35 лет. Отбором проектов для предоставления грантов будет заниматься департамент образования Томской области.