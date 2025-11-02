Депутат Рады Гончаренко: ТЦК требуют взятки за возможность избежать призыва

По словам парламентария, сотрудники военкоматов готовы за $6-8 тыс. выпускать мобилизованных из служебных автобусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине (ТЦК, аналог военкоматов) готовы за $6-8 тыс. выпускать мобилизованных из служебных автобусов, а за возможность избежать призыва цена уже возрастает до $10-15 тыс. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Все на Украине знают, сколько стоит выйти из бусика (так называют служебные микроавтобусы - прим. ТАСС). [Сумма] начинается с $1 тыс. и заканчивается $6-8 тыс. в зависимости от ситуации. А если уже доехали до пунктов ТЦК, то там цифры уже и $8 тыс., и $10-15 тыс. за то, чтобы выпустили. Это колоссальная коррупция на миллиарды долларов", - сказал он в эфире канала "Киев-24".

По словам Гончаренко безумная коррупция в работе ТЦК сопровождается нарушением прав человека и насилием на улицах. В этой связи депутат требует ликвидировать систему ТЦК.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.