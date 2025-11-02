Мать Свечникова вернулась в Москву

Вскоре она может поехать в Турцию, рассказала родственница семьи

СТАМБУЛ, 2 ноября. /ТАСС/. Мать пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова вернулась в Москву. Вскоре она может снова поехать в Стамбул для участия в программе одного из телеканалов, посвященной поискам спортсмена, сообщила ТАСС родственница семьи Алена Караман.

"Галина улетела в Москву вечером 31 октября. Вскоре может вернуться в Стамбул, ждет подтверждения об участии в передаче на турецком телеканале", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, пока нет новых данных, связанных с расследованием обстоятельств исчезновения спортсмена. "Нет, новых данных нет. Подразделения береговой охраны проверили видеокамеры на набережной Босфора, в сторону которых, как утверждают некоторые, мог плыть Николай, ничего на записях не обнаружили", - рассказала Караман. Она и мать Свечникова обошли эту сторону берега, обращались к администрации одного из особняков, камеры наблюдения которого обращены на пролив, но никакой новой информации не получили.

Караман подтвердила, что семья пловца объявила награду в 500 тыс. турецких лир за информацию о месте его нахождения. "Да, мы заплатим вознаграждение за подтвержденную информацию о Николае и о том, что на самом деле произошло. За сведения о нем - живом или мертвом, главное, чтобы его нашли. Необходимо максимально распространить информацию о его приметах и о вознаграждении. Может быть, его кто-то выхаживает, а сам он находится без сознания или потерял память", - пояснила собеседница.

Она напомнила о случае с россиянином, который потерял память после ДТП в Анталье в 2008 году и которого приютила турецкая женщина, назвавшая его Умутом. "Мама Николая сразу вспомнила историю с Умутом, как за ним до его смерти ухаживала турчанка. Она переживает, вдруг с Николаем такая же история произошла и никто не знает", - добавила Караман.

Свечников в числе около 3 тыс. человек из 81 страны участвовал в международном заплыве через Босфор 24 августа. Однако на финише россиянин не появился. В генконсульстве РФ в Стамбуле ранее сообщили ТАСС, что активные поиски Свечникова прекращены, однако следствие по делу о его исчезновении продолжается.