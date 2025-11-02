В Смоленской области восемь специалистов начали работу в учреждениях культуры

Их трудоустроили по итогам конкурсного отбора программы "Земский работник культуры", сообщил губернатор региона Василий Анохин

СМОЛЕНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Восемь специалистов приступили к работе в учреждениях культуры Смоленской области по программе "Земский работник культуры". Они будут работать в Ельнинском, Ершичском, Новодугинском, Кардымовском, Смоленском, Глинковском, Руднянском муниципальных округах, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Max.

"Восемь новых сотрудников приступили к работе в домах культуры, музеях, библиотеках, школах искусств наших муниципальных образований. Специалисты трудоустроены в учреждения по итогам конкурсного отбора программы "Земский работник культуры". Программа реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Владимировича Путина и является частью национального проекта "Семья", - рассказал Анохин.

Основная цель - привлечь кадры в организации сферы культуры в сельские населенные пункты, поселки, города с численностью до 50 тыс. человек. Победители программы получили единовременные выплаты в размере 1 млн рублей.

Губернатор подчеркнул, что региональные власти уделяют особое внимание поддержке работников социальной сферы.

"Для учителей, врачей, работников культуры и спорта предусмотрены различные меры поддержки. Главам муниципальных образований ставлю задачу оказывать необходимую помощь и заботиться о профессионалах, которые приезжают трудиться в их муниципальные образования", - заключил Анохин.