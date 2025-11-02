Путин примет участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства

Как рассказал журналист Павел Зарубин, глава государства вручит награды за вклад в укрепление единства российской нации

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День народного единства примет участие в мероприятиях, посвященных празднику, также глава государства на предстоящей неделе совершит рабочую поездку в один из регионов РФ. О планах президента сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

Как уточнил журналист, Путин вручит государственные награды за вклад в укрепление единства российской нации и примет участие в заседании совета по межнациональным отношениям. Кроме этого, на неделе президент проведет церемонию вручения верительных грамот послам иностранных государств.