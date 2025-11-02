Путин хранит подарки бойцов СВО в личной библиотеке в Кремле

Как рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин, среди подарков - знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и часть танка Leopard

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Подарки, которые дарят бойцы СВО президенту России Владимиру Путину, хранятся в его личной библиотеке в первом корпусе Кремля. Кадры из библиотеки показала программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Как рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин, в этой библиотеке в прямом доступе у главы государства как минимум 10 тысяч книг, а недавно там появились новые стеллажи, на которых хранятся подарки от бойцов специальной военной операции.

Среди этих подарков - знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и часть танка Leopard, который был подбит в 2023 году российскими бойцами.

Как рассказала программе заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности в библиотеке Администрации президента РФ Анна Курчавова, подарки от бойцов хранятся рядом с экземпляром Конституции, на которой президент приносит присягу, и другими редчайшими книгами.

Одной из таких книг является свод правил государственного служащего от 1735 года. "Здесь абсолютно прописано, как он должен вести себя на службе, когда он должен уходить в отпуск - и должен ли", - объяснила Курчавова.