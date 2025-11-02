В СФ предложили внедрить программу цифровой грамотности для школьников

Основной целью является не желание отгородить ребенка от цифрового мира, а помочь ему стать в нем осознанным и защищенным пользователем, отметил сенатор Артем Шейкин

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Национальную программу цифровой грамотности для учащихся школ, когда детям в игровой форме объясняют, как не попасться на уловки мошенников, необходимо внедрить в России. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"Стоит внедрить национальную программу цифровой грамотности для школьников, где детей в игровой форме учат распознавать фишинг, подозрительные звонки и сообщения. Такую инициативу можно было бы реализовать на базе школ и детских технопарков", - считает он.

Основная цель, как подчеркнул сенатор, не отгородить ребенка от цифрового мира, а помочь ему стать в нем осознанным и защищенным пользователем.