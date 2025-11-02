В Карачаево-Черкесии почтили память жертв депортации

В митинге приняли участие официальные лица республики, представители общественности и духовенства

ЧЕРКЕССК, 2 ноября. /ТАСС/. Память жертв депортации карачаевского народа в Казахстан и Среднюю Азию в 1943 году почтили в Карачаево-Черкесии (КЧР) в воскресенье. Митинг с участием официальных лиц республики, делегаций городов и районов, представителей общественности и духовенства состоялся на территории мемориального комплекса жертвам политических репрессий в Карачаевске.

"2 ноября - День памяти жертв депортации карачаевского народа. Это одна из самых трагических дат в истории нашей республики. Но вместе с тем, напоминание о силе духа, стойкости карачаевского народа, которого не смогли сломить лишения и несправедливость. <…> В то время, когда старики, женщины и дети были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, их сыновья, братья и отцы продолжали героически сражаться на фронтах Великой Отечественной, доказывая свою верность и любовь к Родине ценой собственной жизни", - написал глава КЧР Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Глава республики подчеркнул, что несмотря на суровые испытания карачаевцы выстояли, проявили невероятную стойкость, мужественно трудились для фронта, а после возвращения на историческую родину при поддержке народов Карачаево-Черкесии возрождали отчие дома. "Оглядываясь на суровые уроки прошлого, мы черпаем силы в этой памяти. Мы помним, что именно взаимоподдержка, единство и уважение между всеми народами - та основа, что делает нас непобедимыми. Как и мужество, и преданность своей стране, которые сегодня наши земляки проявляют в зоне проведения специальной военной операции, защищая национальные интересы нашего Отечества. Светлая память всем павшим на чужой земле. Добра и благополучия всем народам нашей республики и всей страны", - отметил Темрезов.

Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Право вернуться на родную землю депортированные народы получили 9 января 1957 года.