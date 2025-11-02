Московская сборная завоевала более 100 медалей на чемпионате "Абилимпикс"

Столицу представил 151 участник разных возрастов и профессий, а также пять ветеранов СВО

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сборная Москвы стала лучшей на Национальном чемпионате "Абилимпикс" и завоевала 101 медаль. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Команда Москвы стала лучшей практически во всех конкурсных компетенциях и подтвердила звание сильнейшей в стране по сумме завоеванных наград. В копилке нашей сборной 101 медаль", - написал он в своем канале в мессенджере Мах.

Мэр отметил, что всероссийские инклюзивные соревнования по профмастерству впервые принял высокотехнологичный выставочный комплекс "Тимирязев центр".

По словам Собянина, финал собрал больше тысячи человек из российских регионов и зарубежных стран. Столицу представил 151 участник разных возрастов и профессий, а также пять ветеранов специальной военной операции.