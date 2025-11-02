Фотохудожника Пальмина похоронят на Николо-Архангельском кладбище

Они пройдут 6 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Похороны классика фотографии Игоря Пальмина состоятся 6 ноября на Николо-Архангельском кладбище в Московской области. Об этом ТАСС сообщила вдова фотохудожника Светлана.

Ранее она рассказала ТАСС, что Пальмин умер в возрасте 92 лет.

"Похоронен он будет 6 ноября на Николо-Архангельском кладбище", - добавила собеседница агентства.

Игорь Пальмин родился в 1933 году в Сталинграде (ныне Волгоград). В 1955 году завершил обучение на геологическом факультете Воронежского государственного университета, а до 1964 года учился на операторском факультете ВГИКа. На протяжении своей карьеры работал на телевидении, в Лаборатории научно-прикладной фотографии и кинематографии Академии наук СССР, а также в издательствах "Искусство", "Советский художник", "Советский писатель" и в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. За книги "Русский модерн" и "Русский неоклассицизм" Пальмин был удостоен Государственной премии в области литературы и искусства в 2003 году.