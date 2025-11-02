В Москве на проспекте Академика Сахарова задерживались трамваи

Причиной стало ДТП на путях

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Трамваи №90 на проспекте Академика Сахарова в Москве задерживались вечером 2 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На проспекте Академика Сахарова (в районе остановки "ЛУКОЙЛ Москва") из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 90", - отметили в сообщении.

Маршруты были временно изменены.

Позже в департаменте транспорта сообщили о восстановлении движения.

