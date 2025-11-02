Чемпионат "Абилимпикс" посетили более 16 тыс. человек в 2025 году

Победителями стали 450 человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число посетителей Национального чемпионата "Абилимпикс" в 2025 году превысило 16 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ со ссылкой на слова замминистра просвещения РФ Владимира Желонкина.

В Москве подвели итоги Национального чемпионата "Абилимпикс". Победителями чемпионата стали 450 человек. Они получили сертификаты на дополнительное образование и дополнительное профессиональное образование, а также на приобретение специализированных технических средств реабилитации.

"Участников чемпионата приветствовал заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин. Он отметил, что площадку Национального чемпионата "Абилимпикс" посетили более 16 тыс. человек, в том числе представители 17 дружественных государств. Владимир Желонкин поблагодарил за организацию чемпионата Институт развития профессионального образования и правительство Москвы, компании-партнеров. Особую признательность он выразил мастерам-наставникам, которые помогали конкурсантам осваивать специальности", - говорится в сообщении ведомства.

В Минпросвещения рассказали, что замминистра вручил награды представителям регионов, ставших лидерами медального зачета. Первое место заняла Москва (101 медаль), второе - Республика Татарстан (56 медалей), третье - Санкт-Петербург (45 медалей).

Национальный чемпионат проходил в Москве с 30 октября по 2 ноября, в нем приняли участие более 1 000 конкурсантов: учащиеся школ в возрасте от 14 лет, студенты образовательных организаций среднего и высшего образования, работающие граждане с инвалидностью или лица, имеющие ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).

Национальный чемпионат "Абилимпикс" - это проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Он проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, президентской платформы "Россия - страна возможностей", Государственного фонда "Защитники Отечества". Оператором выступает Национальный центр "Абилимпикс" Института развития профессионального образования.