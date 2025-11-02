Минобрнауки: в России нужен пул лекторов, умеющих рассказывать о науке просто

Как отметила замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, в обществе, и среди молодежи в частности, есть интерес к научному туризму, посещению научных объектов, в том числе, наукоградов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Пул лекторов и экскурсоводов, умеющих просто и доходчиво рассказывать о науке, нужно сформировать в РФ для развития научно-популярного туризма. Такое мнение высказала заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

"Нам нужно сформировать большой пул людей, кадров, которые смогут говорить про науку просто. И как раз показывать, что да, наука, конечно, на передовой, и она определяет уровень развития страны, способствует ее технологическому лидерству, технологическому суверенитету, и является таким двигателем. Но она может быть простой, и о ней можно рассказать по разным траекториям", - отметила Петрова на сессии международного научно-туристического форума Discover Atom.

Как подчеркнула замминистра, в российском обществе, и среди молодежи в частности, есть интерес к научному туризму, посещению научных объектов, в том числе, наукоградов. Петрова рассказала, что в рамках празднования 80-летия атомной отрасли около 1500 студентов получили возможность посетить объекты в "закрытых городах". Она поделилась впечатлением от недавней поездки в Благовещенск. "Команда наших студентов по космической программе, 150 человек приехало, спасибо правительству Благовещенска, которое помогло нам организовать эту поездку. И два человека сразу остались на работу", - рассказала Петрова.

Научный туризм, по словам замминистра, способствует как привлечению в науку способной молодежи, так и туристической привлекательности региона, в котором научные объекты расположены.

Петрова также рассказала, что недавно силами Минобрнауки и МФТИ был проведен опрос порядка 350 тысяч человек по теме отношения к научному туризму. "Это школьники, родители, студенты колледжей, студенты. Конечно, интерес есть, и очень большой. Но есть моменты, которые останавливают такое бурное развитие. Не знают, где взять информацию, как узнать. И есть определенный процент людей, которые боятся науку... Считают себя недостаточно компетентными для того, чтобы понять эту науку", - отметила замминистра.

По словам Петровой, Минобрнауки активно работает с АНО "Национальные приоритеты", создавая "такое пространство, где можно одним кликом оказаться в мире науки и понять, что это очень интересно и важно".

О форуме

Международный научно-туристический форум Discover Atom проходит 1-2 ноября в Москве в музее "Атом" на ВДНХ. В нем участвуют, кроме Минобрнауки, МИД, Минэкономразвития, Минкультуры РФ, Российский союз туриндустрии, АНО "Креативная экономика", известные ученые, представители регионов и научно-технических музеев, в том числе из КНР, Индии, Бразилии, ОАЭ, ЮАР. ТАСС - информационный партнер.