Из Жуковского отправили свыше 7 тонн груза в зону СВО к празднику

Для бойцов собрали одежду, медикаменты, продукты и теплые покрывала

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Свыше 7 тонн гуманитарного груза отправили из подмосковного Жуковского в зону проведения специальной военной операции в честь Дня народного единства. Об этом сообщил ТАСС глава города Андроник Пак.

"Мы собрали более 7 тонн груза, который отправился как для жуковчан, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, так и жителей других городов Подмосковья", - сказал Пак. По его словам, груз должен быть доставлен в места дислокации подразделений к 4 ноября - Дню народного единства.

"Для них собрана одежда, медикаменты и гигиенические принадлежности, которые никогда не бывают лишними, продукты питания и теплые покрывала", - пояснил глава города. Отдельно он отметил отправку в зону проведения спецоперации генераторы, маскировочные сети, антидроновые покрывала, газовые баллоны, инструменты и окопные свечи. По словам Пака, в формировании груза участвовали как жители Жуковского, так и жители соседних муниципалитетов, а также благотворительный фонд "Крылья Беркута", ряд общественных организаций, семьи бойцов, ученики и педагоги местных школ.

В свою очередь, координатор местных активистов "Волонтеров Подмосковья" Алексей Петришин пояснил ТАСС, что часть помощи была собрана в рамках специальной акции, которая проходила в здании администрации и местного молодежного центра в преддверии Дня народного единства.

"Мы провели акцию, в рамках которой желающие могли принести для бойцов все необходимое", - сказал он, отметив, что жуковчане, помимо ставших уже стандартными наборов помощи в виде медикаментов, продуктов питания и одежды, приносили письма, а дети - сделанные своими руками для военнослужащих поделки и игрушки. "Подобная поддержка всегда важна для наших бойцов, напоминая им о том, что мы ждем их домой с победой как можно скорее", - заключил Петришин.