Минск обсуждает с Москвой ограничение на работу SIM-карт при въезде в Россию

Первый замминистра связи и информатизации Белоруссии Павел Ткач заявил, что надеется на быстрое решение этой ситуации

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Белорусская сторона ведет обсуждение с российскими коллегами ограничения на работу SIM-карт при въезде в Россию. Об этом сообщил первый заместитель министра связи и информатизации республики Павел Ткач.

"Мы проводим работу с регулятором Российской Федерации, надеемся, что мы сможем выработать решение, чтобы все-таки максимально быстро снять это ограничение", - сказал он в интервью телеканалу СТВ.

"Российской стороной в целях безопасности было принято решение об ограничении оказания услуг, - отметил Ткач. - Но при этом голосовая связь полностью остается, просто на 24 часа ставится фильтр, который не позволяет получать услуги передачи данных, то есть доступа к интернету". "Конечно, это много, особенно если мы понимаем, что человек приезжает всего на сутки, он только остается с голосовой связью", - пояснил первый замглавы ведомства.