В Пятигорске хоровод единства собрал более 1 тыс. человек

В городе начался трехдневный марафон праздничных мероприятий

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/.В курортном Пятигорске стартовал трехдневный марафон праздничных мероприятий. Более 1 тыс. человек в национальных костюмах приняли участие в хороводе, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"В Пятигорске стартовал трехдневный марафон праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. Торжественное открытие состоялось сегодня в Комсомольском парке. Праздник открылся совместным исполнением песни "Матушка-земля". Солировала победительница конкурса национального проекта Олега Газманова "Родники" Анжелика Журавлева", - написал Ворошилов в своем Telegram-канале.

По его словам, выступили также местные творческие коллективы.

Кульминацией события стало создание масштабного хоровода единства. "Более 1 тыс. человек, среди которых были участники в ярких национальных костюмах, символизирующих многообразие культур России, дружно взялись за руки. Это яркое зрелище стало символом сплоченности, дружбы и общих ценностей. В эти дни гостей праздника ждут разнообразные мероприятия: этнографический диктант, поэтический марафон, ночь искусств в учреждениях культуры, увлекательные мастер-классы народных умельцев, ярмарка ремесел, дегустация блюд национальных кухонь и гала-концерт на главной площади города с участием лучших творческих коллективов", - добавил Ворошилов.