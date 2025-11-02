Миронов предложил платить надбавку к зарплате выпускникам с красным дипломом

По мнению председателя партии "Справедливая Россия", реализация инициативы может стать хорошим стимулом для студентов хорошо учиться

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагает выплачивать надбавку к зарплате выпускникам колледжей и вузов с красным дипломом в течение первых трех лет работы.

"Предлагаю простой способ поддержки молодых специалистов с красным дипломом - выплачивать им надбавку в течение первых трех лет работы. Делать это можно за счет части налогов и отчислений, которые работодатель удерживает из зарплаты сотрудника. Размер надбавки можно обсуждать, но он должен быть не символическим, а вполне ощутимым", - сказал Миронов ТАСС.

По словам депутата, большинство выпускников сталкиваются со сложностями при поиске работы, так как у них нет достаточного опыта. По этой же причине, добавил он, зарплаты у начинающих специалистов небольшие. "Все это приводит к тому, что молодые люди не спешат создавать семью и заводить детей, предпочитая встать на ноги", - резюмировал председатель партии.

По мнению Миронова, реализация инициативы может стать хорошим стимулом для студентов хорошо учиться. "А страна таким образом получит больше высококлассных специалистов", - подчеркнул он.