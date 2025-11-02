Москва стала регионом-лидером по числу аварий с участием электросамокатов

На втором и третьем местах расположились Костромская область и Санкт-Петербург

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Москва, Костромская область и Санкт-Петербург стали лидерами среди российских регионов по числу ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре научного центра МВД России, с которым ознакомился ТАСС.

"Наибольшее количество ДТП зарегистрировано в городе Москве (636), Костромской области (187), городе Санкт-Петербурге (146), Нижегородской области (143), Краснодарском крае (132), Свердловской (112), Омской (110), Новосибирской (102) областях", - сказано в обзоре.

Там отмечается, что есть смертельные случаи в таких происшествиях. Наибольшее их количество зафиксировано в Свердловской области (5), Санкт-Петербурге (5), Москве (4), Белгородской (3), Самарской (3) областях, Краснодарском (2) и Ставропольском (2) краях, Астраханской (2), Новосибирской (2), Ростовской (2), Тюменской (2) Ульяновской (2) областях. В Башкирии, Карачаево-Черкесскии, Крыму, Мордовии, Якутии, Удмуртии, Забайкальском и Пермском краях, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Липецкой, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Тверской Тульской и Ярославской областях такие случаи единичны.

Всего в России за 9 месяцев 2025 года зарегистрировано 2 959 (минус 24,1%) ДТП с участием лиц, использующих для передвижения СИМ, что меньше аналогичного периода прошлого года на 24%. В таких ДТП погибли 54 (больше на 22,7%, чем годом ранее) человека, в том числе 5 детей в возрасте до 16 лет. Ранения получили 3 062. Это на 24,4% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года. Среди получивших ранения в результате ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в текущем году - 956 детей в возрасте до 16 лет.

В обзоре отмечается, что из всех погибших в ДТП с участием СИМ 52 (96,3%) являлись лицами, передвигавшимися на СИМ, трое из них являлись пассажирами СИМ. Один погибший являлся пешеходом, на которого совершило наезд СИМ, еще один погибший являлся велосипедистом.

Большинство (75%) раненых в ДТП с участием СИМ являлись лицами, управлявшими СИМ, еще 5,5% являлись пассажирами СИМ. Шестая часть (16,6%) раненых являлись пешеходами.