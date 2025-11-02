Министерство туризма Венесуэлы отметило рост поток посещающих страну россиян

Число граждан России, посетивших республику с августа 2025 года превысило 5 000, сообщили в министерстве

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство туризма Венесуэлы отмечает рост числа российских туристов, посещающих республику. Чартерный рейс, организованный российским туроператором "Пегас Туристик" и венесуэльским турагентством Hovertours, доставил на остров Маргарита 468 россиян, и число туристов из России с августа 2025 года превысило 5 000, сообщили в министерстве.

Московский филиал венесуэльского турагентства Venetur предлагает туристические маршруты на островах Маргарита, Коче, Кубагуа, которые "демонстрируют культурное, историческое, гастрономическое и природное разнообразие курортного штата Нуэва-Эспарта", отметили в министерстве.

1 ноября в международном аэропорту имени Симона Боливара был запущен первый прямой рейс из Каракаса в Санкт-Петербург. Эти рейсы венесуэльская авиакомпания Conviasa будет выполнять один раз в две недели.