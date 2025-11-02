В ОП РФ рассказали о росте пособий вслед за прожиточным минимумом

Речь идет о росте пособий семьям с детьми, доплат пенсионерам и других соцвыплат

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Повышение прожиточного минимума на 6,8% с 2026 года повлечет рост пособий семьям с детьми, доплат пенсионерам и других соцвыплат, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Прожиточный минимум используется для расчета минимальной заработной платы, пособий и социальных выплат. Вслед за ним вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячные выплаты из маткапитала, социальная доплата к пенсии по старости", - сказал эксперт.

Прожиточный минимум также влияет на сумму, которую удерживают из доходов должников на основании исполнительных документов. "Согласно ч. 1.1 статьи 9 федерального "Об исполнительном производстве", должник вправе сохранить минимальную сумму в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по РФ", - добавил Машаров.

Прожиточный минимум (ПМ) - это минимальная сумма доходов, которая необходима человеку для обеспечения базовых потребностей (расходы на питание, одежду, коммунальные услуги, транспорт и так далее). С 1 января ПМ на душу населения в целом по России повысится на 6,8% и достигнет 18 939 руб. Будут проиндексированы и другие виды прожиточного минимума. Они составят: для трудоспособных граждан - 20 644 руб., для детей - 18 371 руб., для пенсионеров - 16 288 руб.