В Госдуме предложили ввести в школах допзанятия для отстающих

Вице-спикер ГД Борис Чернышов также подчеркнул необходимость пересмотра подхода к выполнению домашних заданий

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Необходимо пересмотреть подход к выполнению домашних заданий и организовать в школах дополнительные занятия для учащихся, испытывающих трудности с освоением программы. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

"Я предлагаю изменить сам подход к домашним заданиям, чтобы они перестали быть источником стресса и непонимания для детей. Ученики часто остаются один на один с заданиями, не зная, как их выполнить, не успев усвоить материал на уроке. В результате они либо обращаются к родителям, которым опять же приходится нанимать репетиторов, либо приходят в школу с невыполненной работой", - сказал Чернышов.

По его словам, помощь с домашними заданиями должна стать частью учебного процесса. "Для этого необходима развитая система поддержки: активнее привлекать учителей, вводить ставки тьюторов и организовывать дополнительные занятия для отстающих прямо в школе. Так у детей появится хоть немного времени на отдых и восстановление сил", - подчеркнул депутат.

Чернышов также отметил, что такой подход требует изменения системы оплаты труда учителей, "чтобы их время, затраченное на такую внеурочную поддержку, справедливо компенсировалось". "Второй ключевой момент - смещение акцента с оценки на понимание. Задача домашнего задания - не получить пятерку или избежать двойки, а глубже изучить материал и разобраться в нем", - заключил парламентарий.